Kamil Grosicki'den Beşiktaş açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştığı ve tecrübeli futbolcunun İstanbul'da olduğu iddialarına yanıt geldi. Grosicki, "Eşimle İstanbul'da keyifli zaman geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok" dedi.

beIN Sports Beşiktaş'ın, West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosciki ile prensipte anlaştığını ve tecrübeli futbolcunun şu an İstanbul'da olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama, oyuncunun kendisinden geldi.

32 yaşındaki Grosicki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eşi ile birlikte sadece tatil amaçlı İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Orta Çizgi adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları Grosicki'nin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Championship'te 42 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik performansa imza attı. Grosicki kariyerinde Legia Varşova, Pogon, Sion, Jagiellonia, Sivasspor, Rennes, Hull City ve West Brom formalarını giydi. Kamil Grosicki, 73 kez milli takım formasını terletti.