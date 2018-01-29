T24 LogoT24 Logo
Spor

Kamil Ahmet Çörekçi: "Hiçbir şey bitmedi"

TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

29 Ocak 2018 00:25

TRABZON, (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor\'un bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İyi oynadıklarını söyleyen Kamil Ahmet, \"İyi bir maç çıkardık. 84\'te kornerden yediğimiz gol bizi üzdü. Stadyumdaki atmosfer müthişti, taraftarlarımıza teşekkürler. Hiçbir şey bitmedi, Göztepe maçını kazanmalıyız, üst sıralara tırmanmak istiyoruz\" dedi.
84\'üncü dakikada yedikleri golü, yorgunluktan ötürü konsantrasyon kaybı yaşamalarına bağlayan Kamil Ahmet Çörekçi, \"84\'te herkes yorgun oluyor, dolayısıyla konsantrasyon da gidiyor. Maçtan önce bunları konuştuk, her şey de iyi gidiyordu ama sonlarda golü yedik. Futbol bu, bunlar oluyor\" diye konuştu.
Kamil Ahmet, Rıza Çalımbay\'ın kendisine sol bekte görev vermesi ile ilgili ise \"Kendime güveniyorum. Sağ bek olsun, sol bek olsun fark etmez. Hocaya bana şans verdiği için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra daha fazla şans gelir\" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA Süper LigTrabzonsporFenerbahçeMücadeleninKamil AhmetStadyumdakiHiçbirGöztepeMaçtanFutbolKamil Ahmet RızaSağHocayaUmarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24