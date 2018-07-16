Kamerunlu anneler kızlarına işkence ediyorlar; onların 'iyiliği' için

Önce kız çocuklarının göğüslerini çevreleyen elastik bir bandaj geriliyor, geceleri iyice sıkılaştırılıyor. Bazen ısıtılmış bir kaya ile göğüslerin üzerine bastırılıyor, birkaç dakika boyunca ‘masaj yapılıyor’, çocuğun gözyaşlarına aldırmadan. Kızların göğüslerinin büyümesinin önüne geçilmeye, hiç değilse geciktirilmeye çalışılıyor. Çocukların çığlıkları, anneleri durdurmuyor...

Anneler, kızları, ‘birçoklar gibi, henüz 28 yaşında anneanne olsun istemiyor.’ Bir işkence ritüelini anımsatan ‘göğüs düzleştirmek’ Kamerun’da on yıllardır yapılıyor; çocukların 'iyiliği' için.

‘’Göğüsleri geldikleri yere geri gönderiyoruz’’

Mısırlı fotoğrafçı Heba Khamis, Kamerun’da geçirdiği bir ay boyunca göğüsleri düzleştirilmeye çalışılmış kızların izini sürdü. Genellikle 8-12 yaş aralığında çocukların bu zulme uğradıklarını tespit etti. İşlem, çoğu zaman çocukların anneleri ya da başka bir kadın akrabaları tarafından yapılıyor. Çocuklar, o yaşta, ‘göğüsleri olamayacak ve erkeklerin ilgisini çekemeyecek kadar küçük’ görülüyor. Çocuklar, erkeklerin hedefi olmasın isteniyor.

Kamerunlu kadınlar ‘göğüsleri geldikleri yere gönderiyoruz’ diyor. Ancak bu işlemin hangi sağlık sorunlarına sebep olduğu bilinmiyor. Doktorlar vücut içinde enfeksiyon, kaburgalarda ezilme gibi sonuçları olabileceğini söylüyor. İşin ironik yanı, anneler ne yaparlarsa yapsınlar, göğüslerin olgunlaşmasını engelleyemiyorlar.

Britanya’ya göç eden Kamerunlular arasında da ‘göğüs düzleştirme’nin yaygın olduğunun anlaşılmasının ardından Britanyalı politikacı Jake Berry, bunu ‘kadına karşı -gizli- bir suç’ olarak nitelendirmişti.

‘’Karşımdaki, kızını koruyarak sevgisini göstermeye çalışan bir anne’’

Nüfusu 23 milyondan fazla olan Kamerun’da, kadınların dörtte birine yakınının ‘göğüslerinin düzeleştirilmeye çalışıldığı’ düşünülüyor. Kızların küçük yaşta ergenliğe girdiği ve hemen ardından evlendiği, bu yüzden de okulu yarım bırakmak zorunda kaldıkları söyleniyor. Anneler, -büyük ihtimalle kendi başlarına gelen- bu trajediden çocuklarını korumak istiyorlar.

Newsweek’e konuşan Kamerunlu bir eğitim yetkilisine göre erken yaşta hamile kalan kız çocuklarının yüzde 65’i okulu bırakıyor ve bir daha da geri gelmiyor.

Anneler, çocuklarının ekonomik özgürlüklerini kendi kendilerine sağlamaları için zulmü meşru görüyorlar. Kamerun’da seks eğitimi neredeyse yok, korunma yaygın değil ve kürtaj yasak. Bütün bu sebepler toplanınca, annelere göre kızlarında fiziksel olarak ne kadar geç olgunluk belirtileri ortaya çıkarsa, o kadar iyi.

Khamis, bu durumu bir Batılının anlamasının çok zor olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:‘’Karşımdaki, kızını koruyarak sevgisini göstermeye çalışan bir anne. Sevgiyi de, kızın canının nasıl yandığını da görebiliyorum.’’