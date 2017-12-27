Kamerunlu aile bebeklerine 'Recep Tayyip Erdoğan' adını verdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de yaşayan Kamerunlu aile, yeni doğan ikiz erkek bebeklerinden birine Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi.

Yaklaşık 5 sene önce ülkelerinden gelip, Nevşehir’e yerleşen ve mobilyacılık yapan Simon Ebale Mekui (43) ile Kery Maliek Traore (40), yeni doğan ikiz erkek bebeklerinden birine Recep Tayyip Erdoğan adını verdi. Kayseri’deki özel bir hastanede doğum yapan Kery Maliek Traore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok sevdiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye\'de bize kapılarını açtı. Bize yardım etti. Bunun için çocuğumun ismini Recep Tayyip Erdoğan verdim\'\' dedi.

Simon Ebale Mekui ise yeni doğan oğluna Recep Tayyip Erdoğan ismini koymak istediğini belirterek, \"Eşime sordum onunla birlikte bu kararı aldık. 4 çocuğumuz vardı şimdi ikiz erkek çocuğumuz oldu ve Allah’ıma şükürler olsun 6 çocuğumuz var\" dedi.



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