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Dünya

Kamerun'da kaçırılan 78 öğrenci serbest bırakıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Kamerun İletişim Bakanı Issa Bakary Tchiroma, Salı günü kaçırılan 78 öğrenci ve bir şoförün serbest bırakıldığını duyurdu

07 Kasım 2018 13:56

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Kamerun İletişim Bakanı Issa Bakary Tchiroma, Salı günü kaçırılan 78 öğrenci ve bir şoförün serbest bırakıldığını duyurdu.
Öğrencilerin salıverilmesi için arabuluculuk görevini üstlenen rahipten alınan bilgiye göre, okul müdürü ve bir öğretmenin halen rehin tutuluyor.
Kamerun Presbiteryen Kilisesi üyelerinden Samuel Fonki, “78 öğrenci ve bir soför serbest bırakıldı, halen rehin tutulan müdür ve öğretmenin de serbest bırakılması için dua ediyoruz” dedi.
Kaçırma olayı henüz herhangi bir grup tarafından üstlenilmedi.

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