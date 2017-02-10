Kamerun Milli Takımı Spor Bakanı'yla dalga geçti

Afrika Kupası'nda şampiyon olan Kamerunlu futbolcular, ülkenin Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın önünde abartılı şekilde eğilen Spor Bakanı Pierre İsmael Bidoung Mpkatt'ın eğilmesiyle dalga geçti.

BBC'nin haberine göre, cumhurbaşkanının kendisiyle bu anı yeniden yaratanlar ilk Kamerun Milli Takımı futbolcuları oldu.

Futbolcular, hem Cumhurbaşkanı hem de eşi Chantal'ın önünde, Spor Bakanı'ndan daha çok eğilmeyi başardı.

Başkan ve eşi futbolcuların hareketini gülümseyerek karşıladı.

Kamerunlular Aralık ayından bu yana sosyal medyada eğilme fotoğraflarını paylaşıyor.

Futbolcular bu adam kadarn eğilmeyi başaramadı

Ya da bu adam kadar;