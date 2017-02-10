Kamerun Milli Takımı Spor Bakanı'yla dalga geçti

Afrika Kupası'nda şampiyon olan Kamerunlu futbolcular, ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikleri davette, ülkenin Spor Bakanı'nın cumhurbaşkanının önünde eğilmesiyle dalga geçti.

Kamerunlu futbolcular Aralık ayında Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın önünde abartılı bir şekilde eğilen spor bakanının adını taşıyan akıma katıldılar.

Spor Bakanı Pierre İsmael Bidoung Mpkatt'ın cumhurbaşkanıyla el sıkışırken abartılı şekilde eğilmesinden sonra, binlerce kişi kendi eğilme versiyonlarını sosyal medyada paylaştı.

Ancak, cumhurbaşkanının kendisiyle bu anı yeniden yaratanlar ilk Kamerun Milli Takımı futbolcuları oldu.

Futbolcular, hem Cumhurbaşkanı hem de eşi Chantal'ın önünde, Spor Bakanı'ndan daha çok eğilmeyi başardı.

Başkan ve eşi futbolcuların hareketini gülümseyerek karşıladı.

Kamerunlular Aralık ayından bu yana sosyal medyada eğilme fotoğraflarını paylaşıyor.

Futbolcular bu adam kadarn eğilmeyi başaramadı

Ya da bu adam kadar;