Kamerun, Choupo-Moting'in milli takım davetiyesini yanlış adrese yolladı

Bayern Münih'te forma giyen Eric Choupo-Moting'i ülkesi Kamerun mili takıma davet etek istedi ancak davetiyeyi yanlış mail adresine yolladı.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayacağı maçlarda en güvendiği yıldızlardan biri, Bayern Münih oyuncusu Maxim Choupo-Moting'di. Fakat yapılan bir idari hata, oyuncunun milli takıma katılmasını engelledi.

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'in haberine göre, Kamerun Futbol Federasyonu yanlış e-posta adresine davetiye gönderdiği için oyuncuya milli davet ulaşmadı. Böylece Kamerun, F Grubu'ndaki son iki maçı olan Yeşil Burun ve Ruanda karşılaşmalarına Moting'den yoksun çıkacak.

Babası açıkladı

Başarılı hücum oyuncusunun babası Camille, yaptığı açıklamada duruma açıklık getirmeye çalıştı:

“Neler olup bittiğini öğrenmek için federasyon benimle temasa geçti. Ben de Bayern Münih ile temasa geçtim. Onlar da davetiyeyi almadıklarını doğruladılar. Görünüşe göre daveti yanlış adrese göndermişler. Benim için bu bir profesyonellik eksikliğidir. Davetiye gönderirken, onları doğru adrese gönderdiğinizden emin olun. Yaşananların neden kulübün veya Maxim'in hatası olduğunu anlamıyorum."