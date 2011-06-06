-KAMERAYI BIRAKIP ÖĞRENCİYİ KURTARDI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Denizde boğulmak üzere olan genci, suya atlayan gazeteci kurtardı. Alınan bilgiye göre, Pendik Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Abdurrahman Yılmaz (16), arkadaşlarıyla birlikte Pendik sahiline giderek serinlemek amacıyla denize girdi. Yılmaz'ın suda kaybolması üzerine arkadaşlarının yardım çağrısına koşan vatandaşlar ve polis ekipleri denize girdi. Kurtarma çalışmasını görüntülemeye çalışan Cihan Haber Ajansı muhabiri Ercan Yıldız, kamerasını bırakarak Yılmaz'ı kurtarmak için suya atladı. Muhabir Yıldız'ın, sudan çıkarmayı başardığı Yılmaz, deniz kenarında yapılan ilk müdahalesinin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.