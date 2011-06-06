T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KAMERAYI BIRAKIP ÖĞRENCİYİ KURTARDI İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 19:46

-KAMERAYI BIRAKIP ÖĞRENCİYİ KURTARDI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Denizde boğulmak üzere olan genci, suya atlayan gazeteci kurtardı. Alınan bilgiye göre, Pendik Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Abdurrahman Yılmaz (16), arkadaşlarıyla birlikte Pendik sahiline giderek serinlemek amacıyla denize girdi. Yılmaz'ın suda kaybolması üzerine arkadaşlarının yardım çağrısına koşan vatandaşlar ve polis ekipleri denize girdi. Kurtarma çalışmasını görüntülemeye çalışan Cihan Haber Ajansı muhabiri Ercan Yıldız, kamerasını bırakarak Yılmaz'ı kurtarmak için suya atladı. Muhabir Yıldız'ın, sudan çıkarmayı başardığı Yılmaz, deniz kenarında yapılan ilk müdahalesinin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24