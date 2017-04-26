Kamerasını bırakıp iki çocuğun hayatını kurtaran Suriyeli gazeteci
Halep'te bir bombardıman sırasında, bir gazetecinin makinesini bırakarak yerde yatan yaralı bir çocuğu kurtarışını gösteren fotoğraf geçen hafta sosyal medyada çokça paylaşıldı. Fotoğraftaki gazeteci Abd Alkader Habak o anı anlattı.
26 Nisan 2017 22:06
Halep'te bir bombardıman sırasında, bir gazetecinin makinesini bırakarak yerde yatan yaralı bir çocuğu kurtarışını gösteren fotoğraf geçen hafta sosyal medyada çokça paylaşıldı.
Fotoğraftaki gazeteci Abd Alkader Habak o anı anlattı.
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