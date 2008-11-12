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Sağlık

Kameralı hapla erken teşhis mümkün

Tıpta devrim niteliğinde bir buluş. İngiliz bilim insanları hastalıkları daha rahat tespit edebilmek için minik bir kamera olan hap ürettiler.

12 Kasım 2008 02:00

İngiliz bilim insanları içinde minik bir kamera olan hap ürettiler. Devrim nitelediğinde tarif edilen hapla, hastalıklar kolaylıkla teşhis edilebilecek.

Hastanın yuttuğu hap, sindirim sistemi içinde altı saatlik yolculuk yapabiliyor, 55 binden fazla görüntü çekebiliyor. Ancak bunun için hastanın bel çevresine küçük bir alıcı takması gerekiyor.

Colon Capsule Endoscopy (Kolon Kapsül Endoskopi) isimli hapla sindirim sisteminde çekilen fotoğraflar özel bir programla doktorların bilgisayar monitörlerine yansıyor. Böylece kameralı hapla, hastalıklar erken teşhis edilecek. Ayrıca bu hapla endoskopi yöntemine gerek kalmayacak.

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