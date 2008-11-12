Kameralı hapla erken teşhis mümkün

İngiliz bilim insanları içinde minik bir kamera olan hap ürettiler. Devrim nitelediğinde tarif edilen hapla, hastalıklar kolaylıkla teşhis edilebilecek.



Hastanın yuttuğu hap, sindirim sistemi içinde altı saatlik yolculuk yapabiliyor, 55 binden fazla görüntü çekebiliyor. Ancak bunun için hastanın bel çevresine küçük bir alıcı takması gerekiyor.



Colon Capsule Endoscopy (Kolon Kapsül Endoskopi) isimli hapla sindirim sisteminde çekilen fotoğraflar özel bir programla doktorların bilgisayar monitörlerine yansıyor. Böylece kameralı hapla, hastalıklar erken teşhis edilecek. Ayrıca bu hapla endoskopi yöntemine gerek kalmayacak.

