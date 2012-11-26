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Kameralara yakanalanan Buse Terim ilişkisini bitirdi

Berk Atan: Beni en üzen taraf bbm'de ortak bir tanıdığımız fotoğrafımızı basına vermiş

26 Kasım 2012 19:55

 

Buse Terim Best Model 1.'si Berk Atan ile ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Terim ilişkisinin bittiğini "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Süreç aramızda bir ilişkiye dönüşemeden sonlandı" açıklamasıyla sosyal medyadan duyurdu. 
 
Çift geçen çarşamba ilk kez Zilly isimli mekandan beraber çıkarken el ele görüntülenmişti. Berk Atan ise "Arkadaşlığımız 1 hafta sürdü. Onu tanıdığıma memnunum. Beni en üzen taraf bbm'de ortak bir tanıdığımız fotoğrafımızı basına vermiş. Bu yüzden henüz birbirimizi tanıyamadan bu ilişki basına yansıdı. Bu durum beni çok üzdü" açıklamasını yaptı. 
 

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