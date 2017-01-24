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Deutsche Welle

Kameralar 'yardımcı hakem' olacak

Dünya futbolunda çokça tartışılan video kanıt sisteminin Bundesliga'daki yarım sezonluk test aşaması tamamlandı. Alman futbolunun yöneticileri sonuçtan memnun.

24 Ocak 2017 01:02

Almanya tüm futbol dünyasında hararetle tartışılan video kanıt sistemine geçiyor. Önümüzdeki sezondan itibaren 'Gol mü değil mi?', 'Kırmızı kart çıkmalı mı çıkmamalı mı?' gibi oyunun içindeki ciddi kararlarda hakemlere video görüntüleri destek olacak.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Alman Futbol Ligi (DFL) temsilcileri, yarım sezonluk test sürecinin başarılı olduğunu belirterek, 2017/2018 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek olan video kanıt sisteminin detaylarını açıkladı. Frankfurt'ta yapılan basın toplantısında konuşan Alman Futbol Federasyonu'nun hakemlerden sorumlu başkan yardımcısı Ronny Zimmermann, bu uygulama ile açık hakem hatalarının önüne geçmek istediklerini belirterek, Birinci lig maçlarının ilk devresinde 33'ü video kanıt sistemi ile önlenebilecek 44 bariz hakem hatası yapıldığını kaydetti.

Karar 2018'de verilecek

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) bağlı, futbol oyun kurallarını belirleyen organ olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hazırlanan esaslara göre videolu kanıt sistemi temelde, gol, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve sarı ya da kırmızı kartın doğru oyuncuya gösterilmesinden oluşan dört durumda devreye girecek. IFAB video kanıt sistemi teknolojisinin tüm dünyada yürürlüğe sokulup sokulmayacağına 2018 yılının mart ayında, yani Rusya'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce karar verilecek.

Krug: 10 ila 40 saniye alacak

Frankfurt'ta yapılan basın toplantısında konuşan, video kanıt sistemi projesinin sorumlusu, eski FIFA hakemlerinden Hellmut Krug, söz konusu sisteme rağmen futbolda hatalı kararların ve tartışmaların yaşanmaya devam edeceğini dile getirdi. Krug, video kanıt sisteminin sadece hakemin açık ve net biçimde yanlış karar verdiği durumlarda devreye sokulacağını ifade etti. Hellmut Krug, video kanıt sistemi ile karara müdahale etmenin de 10 ila 40 saniyelik bir zaman aldığını ve bunun kabul edilebilir bir süre olduğunu belirtti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da, geçen aralık ayında Japonya'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve kasım ayında oynanan Almanya-İtalya milli maçında test edilen sistemden, henüz tam oturmamış olsa da memnun olduklarını dile getirdi. Söz konusu video kanıt sistemi şu an Alman birinci futbol ligi maçlarında da müsabakalara müdahale edilmeden deneniyor. Oyunun Amerikan futbolunda olduğu gibi sık sık kesilme ihtimali bazı futbolseverleri endişelendiriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,sid/ET,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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