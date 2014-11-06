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Çevre

Kameralar karşısında anakondaya yem oldu

Discovery Chanel'da yayınlanacak program için yılanın kendisini yemesine izin veren Paul Rosolie, hayvan severler tarafından eleştirildi

06 Kasım 2014 20:59

Doğa bilimci Paul Rosolie, Discovery Chanel’ın “Eaten Alive” isimli programı için kendi ürettiği “yılan geçirmez” bir kostümü giyerek dev bir anakondanın kendisini yutmasına izin verdi.

7 Aralık’ta yayınlanacak olan programın tanıtım filmi tüm dünyada büyük ilgi gördü. Ancak hayvan severler “reyting için” bir canlıya eziyet ettiğini söyledikleri Rosolie’yi eleştirdi. Programın yayından kaldırılması için Change.org internet sitesinde bir imza kampanyası başlatılırken, 26 yaşındaki doğa bilimci “Beni tanıyan herkes hiç bir canlıya zarar vermeyeceğimi bilir” diyerek kendini savundu.

Amazon ormanlarında yaşayan Anakonda cinsi yılanlar 9 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve genellikle vahşi domuz ve geyikleri yiyerek besleniyor. Avlarını sıkıştırarak boğup öldürdükten sonra bütün halinde yutan anakondaların birçok kez “insan yediği” iddia edildiyse de bu iddialar şimdiye dek kanıtlanamadı.
 

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