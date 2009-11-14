Kameradaki ben değilim

Cenazeye katılmadım



Ağabeyi de doğruladı

3 Kasım’da okula gitmek için evden çıkan ve biriyle yürüdüğü güvenlik kamerasına yansıyan 13 yaşındaki Musa Kang’ın cenazesi 9 Kasım’da bir çukurda bulunmuştu. Cinayetle ilgili Musa Kang’ın amcasının oğlu 16 yaşındaki S.K. tutuklanmıştı. Nöbetçi mahkeme S.K. hakkında tutuklama kararıyla birlikte, görgü tanıkları dışında başka maddi delil bulunmamasını dikkate alarak, 60 bin lira kefalet ödenmesi halinde tahliye olabileceğine kararı verdi.Musa’nın ağabeyi Abdulkadir Kang’a başsağlığı dileğinde bulunmak için 11 Kasım günü öğlen evlerine gittiğini kaydeden S.K., Abdulkadir Kang’ın İstanbul’dan gelecek olan teyzesinin oğlunu karşılamak için otobüs terminaline gittiğini belirtti. Bir süre bekledikten sonra acıktığı için yemeğe gittiğini ve burada polisler tarafından gözaltına alındığını söyleyen S.K. şunları anlattı:“3 Kasım’da kesinlikle Musa’yı görmedim. Musa’yla en son iki yıl kadar önce görüşmüştüm. O tarihten bu yana hiç görmedim, hiçbir şekilde kaçırmadım. 3 Kasım’da saat 07.00- 07.30 sıralarında Ayazpaşa Caddesinde Musa ile dolaşmadım. Benim kapüşonlu krem renkli montum yok. Öyle bir pantolon ve ayakkabım da bulunmuyor. Her zaman kot pantolon ve siyah kapüşonlu polar giyerim. Ben o gün sanayideki işyerimizdeydim. 3 Kasım ve sonrasında aldığımız demir doğrama işlerini yaptım. Musa’nın anne ve babasının ağlamalarına dayanamadığım için cenazeye katılamadım.”S.K.’nin ağabeyi Mürsel Kang da kardeşinin ifadelerini doğruladı ve 3 Kasım’da birlikte çalıştıklarını söyledi. S.K.’nin babası Ebamüslüm Kang ile kardeşi İbrahim Kang gazetecilere, Musa’nın kaçırıldığı 3 Kasım günü S.K.’nin merkeze Bağlı Yoncalık Köyü’nde demir doğrama işi yaptığını söylemişlerdi.