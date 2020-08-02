ABD'nin en popüler talk show sunucularından olan Ellen DeGeneres'in programının kamera arkasında 'toksik bir çalışma ortamı' olduğu, insanların zorbalığa ve ayrımcılığa uğradığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından 17 yıldır sunduğu programı bitirmeyi düşündüğü iddia edildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, programda eskiden çalışan birkaç kişinin Buzzfeed sitesine yazdığı şikayetlerde, Ellen DeGeneres Show'un kamera arkasında çalışanların zorbalığa uğradığı, hastalık ve cenaze için izin aldıktan sonra işten kovuldukları, ayrımcı bir dile maruz kaldıkları belirtilmişti.

İddialar üzerine programın yapım şirketi, bir iç soruşturma başlatırken Ellen DeGeneres birlikte çalıştığı ekibe duygusal bir mail göndererek yanlarında olduğu mesajını verdi.

Yapım şirketi Telepictures'tan bir kaynak, DeGeneres'in yaşananlardan sonra ilk kez 2003'te başladığı talk show'unu bırakmaya hazır olduğunu söyledi. İsmini vermek isteyen kişi "Devam edemeyeceğini düşünüyor ve kişisel markasını kurtarmanın tek yolunun programı bitirmek olduğunu düşünüyor" dedi.