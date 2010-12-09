Kamer Genç'ten Kuzu'ya süpriz geçmiş olsun

T24 - Son dönemde siyasetin 'kavgalı' ikilisi Burhan Kuzu ve Kamer Genç arasında yumurtalı protesto diyaloğu yaşandı.

Burhan Kuzu'nun AÜ'deki yumurtalı protestoyla ilgili son açıklaması 'Öğrencilere değil olayları saptıran basına kırgınım' oldu.





TÜSİAD'ın resepsiyonunda konuşan Kuzu'ya, 'sürpriz' bir isimden' de geçmiş olsun' geldi.



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 'kavgalısı' Kuzu'yla yumurta sohbeti yaptı ve ardından 'geçmiş olsun' dedi.



AKP milletvekili Burhan Kuzu, Mülkiye'de yaşadığı yumurtalı protestoyla ilgili son açıklamayı TÜSİAD resepsiyonunda yaptı.



Gecede, protestoyla ilgili geçmiş olsun dileklerini kabul eden Kuzu'ya, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de aynı dilekte bulundu.





Son dönemin 'kavgalı' iki siyasetçisi arasında şu diyalog yaşandı:



Kamer Genç: Birkaç tane yumurta ile sizi ziyarete gelmek istiyorum.



Burhan Kuzu: 70-80 tane yumurtadan birkaç tanesi çift sarılı çıktı, bunlara üzüldüm aslında.



Kamer Genç: Size cılk yumurta atmışlar.



Burhan Kuzu: Değil, değil. Komisyon başkanıyım ya 'kaliteli yumurta atalım hocaya, ancak karşılar demişler' Belki sen gitseydin cılk atarlardı, ama bana onu atmadılar yani. Bana gelen çift sarılıydı.



Kamer Genç: Cılk arkadaşlar.



Burhan Kuzu: Bana çifte sarılı, valla acıdım.



Kamer Genç: Bana çocuklar sordular, 'kaliteli mi atalım, cılk mı atalım' Ben dedim cılk atın.



Burhan Kuzu: Demek ki yanlış attılar.



Kamer Genç: Neyse geçmiş olsun.





SAMİMİ BİR GEÇMİŞ OLSUN MUYDU?



Basın mensuplarının Kuzu'ya Genç ile ne konuştuğunu sormaları üzerine Kuzu, Kamer Genç'in kendisine geçmiş olsun dediğini belirterek, ''Kamer beyin yaşı var, başı var, yani geçmiş olsun diyen bir adama ne diyeyim'' dedi.



Bir gazetecinin ''Samimi bir geçmiş olsun muydu?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Öyle görüyoruz, insanların içini okuyamayız'' yanıtını verdi.



Gazetecilerin Abdüllatif Şener'in de Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gideceğini söylemeleri üzerine de Kuzu, Şener'in doktora, yüksek lisans dersine girdiğini ve bu şekilde gitmelerde bir şey olmayacağını kaydetti.





'ÖĞRENCİLERE DEĞİL BASINA KIRGINIM'



''O gençlere kırgın mısınız, affetmeyi düşünmez misiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine Kuzu, gençlere kırgın olmadığını, öğrencilere kapısının her zaman açık olduğunu, fakat olayları saptıran basına kırgın olduğunu söyledi.



Kuzu, Konferansı düzenleyen öğrencilerin Süheyl Batum'u ziyaret ettiğini, yarın akşam üzeri de kendisini ziyarete geleceğini sözlerine ekledi.





