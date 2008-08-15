Kamer Genç'ten Gül'e özel eylem planı

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, 1 Ekim'de Meclis’in yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Meclis Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmaya engel olacağını söyledi.



Genç, Cumhurbaşkanı Gül tarafından yapılan rektör atamalarını eleştirerek, “Çankaya Köşkü’ne çıktığı günden beri laik cumhuriyete beslediği düşünceler paralelinde icraatlarda bulundu, bulunmaya devam ediyor. Son rektör atamaları da bunun bir göstergesidir” dedi.



YÖK tarafından bildirilen rektör adayları içinden atanan 22 ismin de türbanın serbest olmasını isteyen rektörler olduğunu belirten Genç, “Cumhurbaşkanı Gül, aynı icraatlarına devam ettiği takdirde, 1 Ekim’de Meclis’in açılışında açık tavır takınacağım. Gül’ü, 1 Ekim’de Meclis açılışında konuşturmamak için her türlü çabayı harcayacağım. Yapacağı konuşmada kendisine sert tepki göstereceğim” diye konuştu.

