Kamer Genç'ten 'çıplaklık' gafı

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Çorum'da partilileri ile bir araya geldiği toplantıda "Salonumuzda saygıdeğer hanımefendiler var. Sizin geleceğiniz çok karanlık. Artık siz böyle çıplak gezemezsiniz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte giden Kamer Genç , akşam Kültür Sitesi VIP 2 Salonu’nda partilileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kamer Genç , Türkiye’nin işgal altında olduğunu öne sürdü.

Atatürk’ün, bu topraklarda yaşayan onurlu insanlarla birlikte yurdu düşmandan kurtarıp laik cumhuriyet rejimi getirdiğini belirten Kamer Genç , "Bugün hain, gerici, alçak insanlar, Atatürk’ün kurduğu rejimi yıkmak için çabalıyorlar. Demokrasi lafları ile bizi kandırıyorlar. 10 yıldır iktidarda olanlar, laik cumhuriyeti yıkma çabalarında önemli mesafe aldılar" diye konuştu.

Artık çıplak gezemezsiniz gafı

Toplantı sırasında herkesi kahkahaya boğan bir gaf yapan Kamer Genç , "Salonumuzda saygıdeğer hanımefendiler var. Sizin geleceğiniz çok karanlık. Artık siz böyle çıplak gezemezsiniz" dedi. Genç daha sonra özür dileyerek "Yani böyle başı açık gezemezsiniz. Bunların size biçtiği kıyafet kara çarşaf. Özür dilerim. Ağzımdan çıktı. Tabi ki çıplak değilsiniz. Normal kıyafetiniz var. Ben başı açık demek istedim" diyerek düzeltme yaptı.

Meclis’te otururken Almanya’da okuyan Afganistan ’dan başörtülü 3 kız geldiğini belirten Kamer Genç, "Kızlara, ’Yav kızlar, hiç size yakışıyor mu bu kıyafet?’ dedim. ’Siz güzel kızlarsınız, yüzünüz güzel, gözleriniz güzel, dudaklarınız güzel. Şimdi bu yüzünüzü, gözünüzü, dudaklarınızı kapatalım, saçlarınızı açalım. Saç bende de var, senin saçın benim dikkatimi çekmez ki ’dedim. ‘İnancımız’ dediler. Böyle bir inanç yok ki" dedi.