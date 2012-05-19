T24 LogoT24 Logo
Politika

Kamer Genç'ten 'çıplaklık' gafı

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç , partisinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere Ankara’dan karayolu ile Çorum’a gitti

19 Mayıs 2012 01:42

 

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Çorum'da partilileri ile bir araya geldiği toplantıda "Salonumuzda saygıdeğer hanımefendiler var. Sizin geleceğiniz çok karanlık. Artık siz böyle çıplak gezemezsiniz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte giden Kamer Genç , akşam Kültür Sitesi VIP 2 Salonu’nda partilileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kamer Genç , Türkiye’nin işgal altında olduğunu öne sürdü.

Atatürk’ün, bu topraklarda yaşayan onurlu insanlarla birlikte yurdu düşmandan kurtarıp laik cumhuriyet rejimi getirdiğini belirten Kamer Genç , "Bugün hain, gerici, alçak insanlar, Atatürk’ün kurduğu rejimi yıkmak için çabalıyorlar. Demokrasi lafları ile bizi kandırıyorlar. 10 yıldır iktidarda olanlar, laik cumhuriyeti yıkma çabalarında önemli mesafe aldılar" diye konuştu.

 

Artık çıplak gezemezsiniz gafı

 

Toplantı sırasında herkesi kahkahaya boğan bir gaf yapan Kamer Genç , "Salonumuzda saygıdeğer hanımefendiler var. Sizin geleceğiniz çok karanlık. Artık siz böyle çıplak gezemezsiniz" dedi. Genç daha sonra özür dileyerek "Yani böyle başı açık gezemezsiniz. Bunların size biçtiği kıyafet kara çarşaf. Özür dilerim. Ağzımdan çıktı. Tabi ki çıplak değilsiniz. Normal kıyafetiniz var. Ben başı açık demek istedim" diyerek düzeltme yaptı.

Meclis’te otururken Almanya’da okuyan Afganistan ’dan başörtülü 3 kız geldiğini belirten Kamer Genç, "Kızlara, ’Yav kızlar, hiç size yakışıyor mu bu kıyafet?’ dedim. ’Siz güzel kızlarsınız, yüzünüz güzel, gözleriniz güzel, dudaklarınız güzel. Şimdi bu yüzünüzü, gözünüzü, dudaklarınızı kapatalım, saçlarınızı açalım. Saç bende de var, senin saçın benim dikkatimi çekmez ki ’dedim. ‘İnancımız’ dediler. Böyle bir inanç yok ki" dedi.

 

ETİKETLER

kamer genç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24