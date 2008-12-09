Kamer Genç’in gözünü morarttılar!

Hükümete ve Başbakan’a yönelik muhalefeti nedeniyle AKP’li milletvekillerinin sert tepkileriyle karşılaşan Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç için sanal ortamda sahte 100 YTL üretildi



Parada Genç’in bir gözünü morartan sanal eylemciler, paranın arkasına da 17 Mayıs’ta AKP’lilerin topluca saldırısını gösteren bir fotoğrafı yerleştirdi. Kimin yaptığı belli olmayan söz konusu 100 YTL’lik sahte para, resmi e-posta yoluyla bazı milletvekillerine de gönderildi. Genç, “Milletvekili arkadaşlar, bana haber verdiler, ben de öyle öğrendim. Gerekirse Emniyet’in bilişim suçları birimine bildireceğim. Beni yıldıramazlar, doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi.



