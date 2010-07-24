Kamer Genç'in çelenkli protestosu işe yaradı

T24- Malatya'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP'li milletvekili Genç'in yüzü gülüyor. Genç, çelenk eylemiyle gündeme gelmiş, korumaların çelenki kaçırması nedeniyle eylem yarıda kalmıştı.





Ancak, Tunceli'nin afet bölgesi ilan edilmesi için Başbakanlığa siyah çelenk koyamasada Genç'in eylemi ses getirdi. Eylemden hemen sonra uçakta Afet İşleri Genel Müdürü'yle karşılaşan Genç, iyi haberi burada aldı.



Genç, iyi haberi şöyle iletti. "Tunceliye'de afet fonundan 1 trilyon lira para gönderiyorlar. Üstelik Afet İşleri Genel Müdürü talimat vermiş. Hemen teknik bir ekip kente gidip incelemelerde bulunacak. Bu incelemeler sonucunda depremden zarar gören konutlara da yardımda bulunulacak. Ayrıca bölgeye prefabrik konut yapmayı da düşünüyorlar."





OLAY NEYDİ?





Kamer Genç, dün Başbakanlık ile Yargıtay arasındaki alana arabayla döneceği sırada bir grup polis tarafından yolunun kesildiğini belirtmiş, “Arabamın ilerlemesine engel oldular, ancak ısrarım üzerine biraz ilerledikten sonra yeniden yolumu kestiler. Bu arada bu polislerden biri arabamın bagajında bulunan bir çelengi bagaj kapağını açarak kaçırdı ve geri vermedi” demişti.



