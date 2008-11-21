Kamer Genç'in binası kaçak

Kaçak olduğu iddiasıyla hem para cezası hem de yıkım kararı verilen Uludağ yolundaki bir restoranın bina sahibi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç çıktı.



Bursa'nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesi ekipleri, 11 Nisan 2008'de yaptıkları denetimde, Uludağ yolunun 8. kilometresinde bulunan, mülkiyeti Kamer Genç'e ait olan ve başka bir kişi tarafından işletilen restoran hakkında inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle tutanak hazırladı.

Tutanağı 29 Nisan 2008 tarihli toplantısında inceleyen belediye encümeni de binanın yıkılmasını, bina sahibine de 45 bin YTL ceza kesilmesini kararlaştırdı.



Genç, encümen kararının tebliğ edilmesi üzerine, kararın iptali için 26 Haziran 2008'de Bursa 3. İdare Mahkemesinde dava açtı. Kamer Genç'in, binanın 1956 yılından önce inşa edildiği, bu tarihten önceki binaların ruhsatlı sayıldığı iddiasıyla açtığı ve halen devam eden dava

kapsamında bilirkişi heyeti, yapıda incelemelerde bulundu.

Bilirkişi olarak tayin edilen Uludağ Üniversitesinden üç öğretim üyesinin Bursa 3. İdare Mahkemesinden bir hakim eşliğinde yaptığı incelemede, davacı Kamer Genç ile davalı durumdaki Osmangazi Belediyesinin hukukçuları da hazır bulundu.



Genç, binanın yaklaşık 50 yıl önce inşa edildiğini belirterek, "Büyütülecek bir şey yok. Dava açtık, davanın sonucunu bekleyeceğiz" dedi.