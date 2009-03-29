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Politika

Kamer Genç yine yapacağını yaptı

Renkli muhalif Kamer Geç farkını seçimde de ortaya koydu. Oy kullandığı okulda görevlilere zor anlar yaşattı.

29 Mart 2009 02:00

Renkli muhalif Kamer Geç farkını seçimde de ortaya koydu. Oy kullandığı okulda görevlilere zor anlar yaşattı.

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, seçim pusulasına bastığı mührü sandık görevlilerine iade etmeyi unuttu. Kamer Genç, oy kullandıktan sonra kimliğini teslim almadan sandık başından ayrıldı.

Oy kullanmak üzere Beysukent Ayten - Şaban Diri İlköğretim Okulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da oy kullanacağı sandığın başına gelen Genç, basın mensuplarını görünce, "Çocuklar, beni beklemiyorsunuz herhalde?" dedi.

Kamer Genç'in oy kullanmasının ardından sandık görevlileri mührün kendilerine teslim edilmediğini belirtti. Mühür sandık başkanına ulaştırıldı, fakat bu kez de Genç'in kimliğini teslim almadığı ortaya çıktı. Sandığın kurulduğu sınıfı terk etmiş olan Kamer Genç, çağırılması üzerine sınıfa geri dönerek kimliğini aldı.

Aynı sandıkta AK Parti Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem de eşiyle birlikte oy kullandı. Erdem, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti

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