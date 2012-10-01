Kamer Genç yeni yasama yılına 'Deniz Feneri'ni hatırlatı

TBMM 24. dönem 3. yasama yılı için bugün açıldı. Açılış Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasıyla yapıldı. Vekillerin masasına birer kırmızı gül bırakılırken CHP, tutuklu vekilleri Balbay ve Haberal için meclisteki iki masaya üzerinde isimlerinin yazılı olduğu birer buket çiçek bıraktı. CHP'li vekiller Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü açılış konuşması için kürsüye geldiği sırada protesto ederken, açılışa elinde deniz feneriyle gelen CHP'li Kamer Genç, Gül konuşmasını yaparken salonu terketti

Kılıçdaroğlu'ndan kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Meclis açılışında yaptığı konuşmada tutuklu vekiller ilgili sözleri nedeniyle kutladı.

Gül konuşmasında, "Seçimlere yasal olarak katılmış, halkın oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış herkesin, haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar yasama faaliyetine katılması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Balbay ve Haberal için çiçek

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal için parti sıralarında bir masa ve sandalye ayırmış durumda. Masalara da üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu birer buket çiçek konmuş.

Kamer Genç fenerle geldi



Geçen yıl vekillerin masalarına çiçek buketleri bırakılmıştı. Gerbera türündeki kırmızı çiçekler 'iyimserliği' temsil ediyordu.



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Deniz Feneri'ni protesto etmek için elinde fenerle geldi TBMM'ye.

Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de yeni yasama yılının açılışı için TBMM Genel Kurulu'na geldi. Yeni yasama yılının açılışına büyükelçilerden yoğun katılım var.

Askerler tam kadro

Yeni yasama yılının açılışı için Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları tam kadro Meclis'e geldi.

Geçtiğimiz dönemlerde özellikle askerler BDP'yi ve onun teröre verdiği desteği protesto için açılış oturumlarına katılmamışlardı.

İlk gelen Kılıçdaroğlu

TBMM Genel Kurulu'na ilk gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'ndan hemen sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondaki yerini aldı. Meclis'e son gelen lider Başbakan Erdoğan oldu.

TBMM'ye gelişinde, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam tarafından askeri törenle karşılanan Gül, tören kıtasını denetledikten sonra, Sağlam eşliğinde Şeref Kapısı'ndan Meclis Ana Binası'na geçti. Gül'ü burada TBMM Başkanı Cemil Çiçek karşıladı.

CHP'lilerden Gül'e Protesto

Cumhurbaşkanı Gül, yeni yasama yılının açılışı için TBMM Genel Kurul Salonu'na girdiğinde aralarında İlhan Cihaner, Umut Oran, Nur Serter, Bihlun Tamaylıgil, İsa Gök'ün de bulunduğu yaklaşık 10 vekil ayağa kalkmadı. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de yasama yılının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Gül konuşmaya başladığında elindeki fenerle Genel Kurul salonunu terketti.

Cumhurbaşkanı Gül konuşmasını bitirdiğinde CHP grubu ne alkışladı ne de ayağa kalktı.

Bir bakan hariç kabine tam kadro

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz hariç kabine tam kadro TBMM Genel Kurulu'nda yerini aldı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de Cumhurbaşkanı Gül kürsüde konuşmasını yaparken salona girdi.

Oğlu intihar eden Sakık yok

Geçtiğimiz günlerde oğlu evlerinin 5. katından atlayarak yaşamına son veren BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da TBMM Genel Kurulu'nda yok.