Kamer Genç: Tunceli'nin Dersim olması için verilen teklif içime sinmedi

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Tunceli isminin Dersim olarak değiştirilmesi için verdikleri kanun teklifinin içine sinmediğini söyledi ve "Vicdan huzuruyla imzalamadım" dedi.

Partisinin Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile birlikte Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi yönünde kanun teklifi veren milletvekili Genç, Tunceli'de açıklamalarda bulundu.

Kanun teklifini, parti desteği olduğu için imzaladığını söyleyen Genç, "Teklifi vicdan huzuruyla imzalamadım, değişiklik yapılacaksa buna plebisit yöntemiyle Tunceli halkının kara vermesi gerekir" dedi.