Kamer Genç: Tayyip Erdoğan yiğitse açıklar



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



‘Hacca gideceğinize iki Kızılbaş öldürün’



‘Kayıtlar Erdoğan’ın elinde’





‘Erdoğan yiğitse açıklasın’



CHP’de Hüseyin Aygün’ün tartışmaya açtığı Dersim olaylarıyla ilgili Kamer Genç’ten çarpıcı değerlendirmeler geldi. Genelkurmay’a arşivini açıklama çağrısı yapan Genç, Başbakan Erdoğan’a , “ Tayyip Erdoğan yiğitse açıklasın. Bakalım aslında, Dersim olaylarına katılan kişiler arasında geçen ben soru önergesi verdim, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün akrabaları var mı, yok mu? Ben bir öğreneyim” dedi.Genç, “Çünkü bu harekete katılanların bir kısmı şöyle bir düşünce vardı, "hacca gideceğinize iki tane Kızılbaş öldürün hacca gidersiniz', o düşüncede insanlar o harekete katıldığı için o kadar insanlık dışı öldürmelere karıştılar. Açıklansın, açıkladıktan sonra o zamanki harekete katılan askerler kimlerdi, kimler değildir, yani bunları hepsini konuşuruz."TBMM’de gazetecilerin parti içi kavgaya neden olan Dersim olaylarıyla ilgili soruya Genç, “ Onlar parti yönetiminin halledeceği konular, ben parti yöneticisi değilim. Erdoğan'ın oyuna gelerek bu meseleleri bu kadar ayyuka çıkarmanın anlamı yok” yanıtı verdi. Genç, Hüseyin Aygün’le görüştünüz mü sorusuna, “ Hayır görüşmedim. Görüşecek bir şey yok. Arkadaşın düşünceleri. Seçimden önce söylemişti sonra konuştuk bu işi bıraktı ama nasıl olduysa işte öyle bir şey etmiş”.Genç, ”Erdoğan geçen dönem seçimden önce dedi ki; Dersim'de 20 bin kişi, 30 bin kişi, 40 bin kişi, 50 bin kişi katledildi, dedi. Bunu söyleyen Erdoğan. Sen bu ülkenin başbakanıysan benim devletim geçmişte katliam yaptı diyorsa evvela bunun hesabını ver kardeşim. 7 bin kişi mi öldürüldü, 30 bin kişi midir, 50 bin kişi mi, böyle bir sorumsuzluk olur mu, 20 bin, 30 bin, 40 bin gibi bir rakam hesabını ver arkadaş, kayıtlar senin elinde açıkla”.“Ortada ne var ne yok hep ezbere konuşuyoruz. Hep kirli bilgi üzerinde konuşuyoruz. Bunları açıklayalım. Bunları açıklayalım o zaman herkes saçının rengini görsün” diyen Genç, “Genelkurmay arşivleri açıklar. Tayyip Erdoğan yiğitse açıklasın, bakalım aslında, Dersim olaylarına katılan kişiler arasında geçen ben soru önergesi verdim, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün akrabaları var mı, yok mu? Ben bir öğreneyim. Çünkü bu harekete katılanların bir kısmı şöyle bir düşünce vardı, 'hacca gideceğinize iki tane Kızılbaş öldürün hacca gidersiniz', o düşüncede insanlar o harekete katıldığı için o kadar insanlık dışı öldürmelere karıştılar. Açıklansın, açıkladıktan sonra o zamanki harekete katılan askerler kimlerdi, kimler değildir”.