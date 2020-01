CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Milli Merkez Anayasa Forumu'na katılmak üzere Aydın'a giden CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, "Tayyip, bu halkı davar yerine koyuyor" dedi

Genç, “Türkiye şu anda çok büyük sıkıntı içinde, en büyük sıkıntı da Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ikilisinin yaptıkları tahribattır. Eğitimi bitirilmiş, adaleti yok edilmiş bir Türkiye'de yaşıyoruz. Her an bir kardeş kavgası çıkabilir. Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar, 'Daha yolun sonuna gelmedik' demek suretiyle daha yapacağı yani Atatürk'ün getirdiği çağdaş, ilerici, demokrat rejimi yok etmek için teokratik bir düzen kurmak için her türlü tertibin içerisindedir” diye konuştu.

'Tayyip halkı davar yerine koyuyor'

DHA'da yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan'ın ülkeyi bölmek istediğini iddia eden Genç, “Halkın artık uyanması lazım. Eğer halk da derse ki, 'Biz bu toprakları terk edelim. Tayyip gelmiş biz o derse onu yapalım', bizim yapacak bir şeyimiz yok. O bir takım insanları kandırabilir ama bizi kandıramaz. Biz Tayyip Erdoğan'a anlayacağı dilden dersi vereceğiz. Çünkü artık bıçak kemiği kesmiştir. Türkiye yaşanmaz bir duruma getirilmiştir. Bir kişi demokrat olursa insana saygısı varsa, der mi ki 'Türkiye'de ben tek olacağım. Parlamentoyu ben tayin edeceğim. Meclisi ben feshedeceğim.' Bu hangi demokraside var? Hangi insana saygısı olan kişi de var? Tayyip tamamen bu halkı davar yerine koyuyor. 'Bu halk davardır. Ben istediğim gibi yöneteyim' diyor” dedi.

'Seçimlerden önce ne söz verdin, açıkla'

Başbakan Erdoğan'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Kuzey Irak ile temas halinde olduğunu savunan Kamer Genç, “Tayyip Erdoğan'ın en büyük düşman olduğu Türktür, Türklüktür. Türkiye Cumhuriyet Devleti ve Atatürk'tür. Bir sözü bir sözünü tutmuyor. Kaç gündür Abdullah Öcalan ve BDP'li vekillerin yaptığı açıklamaya cevap vermiyor. Demek ki burada söylenenler doğru, zaten doğru. Seçimlerden önce ne gibi söz verdin bunu açıkla. Abdullah Öcalan açıklıyor. AK Parti iktidarı geldiği günden beri Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen güçten düşürüldü. Yok edilmeye çalışıldı. Elindeki teknolojiler alındı. Genelkurmay'a ait elektronik sistemler elinden alınarak MİT'e verildi. Elektronik sistemler karakollara yapılacak saldırıları önceden haber verir. O dönem içinde bir sürü şehit verdik. O şehitler de Tayyip Erdoğan'ın beklentisi üzerine oldu. Niye oldu? Çünkü perde arkasında Tayyip Erdoğan bir takım sözler vermişti. İşte Kürtlerin oyunu aldı. Şimdi o olayların amacı da şu, ne kadar çok asker şehit olursa, güvenlik güçleri şehit olursa, halkta bir bıkkınlık meydana gelecek. 'Ne isterse verin' diyecekler. Bunları yapmak için yapıldı. Yapılan ihanet çok büyüktür” dedi.

'Gökçek'e eleştiri'

CHP Aydın İl Başkanı Barkan Kalınomuz da, geçtiğimiz günlerde Aydın'a gelerek belediyeyi eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi. Kalınomuz, “2009 yılında Melih Gökçek'in karşısına Keçiören Belediye Başkanı aday olarak çıktı. Daha sonra Keçiören Belediye Başkanı'nın bir kaseti ortaya çıktı. Gökçek çok sancılı bir dönemden sonra seçimlere 45 gün kala belediye başkanlığına aday olarak gösterildi. Gökçek'in Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildiğinde bu kasetin neden ortaya çıktığı hep kafalarda kalan soru işareti” diye konuştu.

Melih Gökçek'in sadece kasetle anılmadığını söyleyen Barkan Kalınomuz, Gökçek'in 130 liraya aldığı sayacı halka 480 liraya satan, halkı dolandıran ve kandıran bir kişi olduğunu öne sürerek, “Kendisi Ankara'yı yedi bitirdi. Bir de Aydın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin Aydın yerelinde, aday bulmakta zorluk çektiğini biliyoruz. Çünkü Özlem Çerçioğlu'nun karşısına aday çıkarılması o kadar kolay değil. Daha önce 2009 yılında çok sancılı bir dönem geçirdikten sonra, zoraki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olunca, aklımıza, 'Orada işi çeviremezse Aydın'dan aday olabilir' diye bir değerlendirme geldi. Aydın'dan da aday olabileceğini tahmin ediyoruz. Melih Gökçek değil, Melih Gökçek'in sülalesi gelse kim gelirse gelsin Aydın Belediyesi'nin burcuna altı ok bayrağını 2014 Mart'ında dikeceğiz” diye konuştu