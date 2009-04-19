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Kamer Genç, sarışınlara 30 bin TL kaptırdı!

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, FOX TV'de yayınlanan Mehmet Ali Erbil ile 50 Sarışın adlı yarışma programına katıldı.

19 Nisan 2009 03:00

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, FOX TV'de yayınlanan Mehmet Ali Erbil ile 50 Sarışın adlı yarışma programına katıldı.

Genç, 30 bin TL'yi 50 sarışına kaptırdı ancak yarışmacılar, Genç'in de kazanması durumunda yapacağı gibi, bu parayı Tuncelili çocukların eğitimine bağışladı. Yarışmacıların bu kararının ardından yapımcı firma 30 bin TL'lik ödülü iki katına çıkardı ve Tuncelili çocuklar için toplanan para 60 bin TL'ye ulaşmış oldu.

TBMM'nin sivri dilli vekiliyle televizyon dünyasının sivri dilli isminin bir araya geldiği programda muhalif söylem de eksik olmadı. Habertürk’ün haberine göre, Erbil'den çeyizi için çamaşır makinesi isteyen kişiye cevabı Kamer Genç verdi. Genç, 29 Mart yerel seçimlerinden önce gündemi en meşgul eden konulardan biri olan Tunceli'deki beyaz eşya yardımlarına atıfta bulunarak "Tunceli'ye kaydedelim seni, hükümet nasıl olsa verir" dedi.

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