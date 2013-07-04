Kamer Genç: Polisleri Erdoğan'ı koruyamaz, Mursi'nin de çok polisi vardı

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in "Zannediyor musun ki Tayyip Erdoğan , aldığın 5 bin polis seni koruyacak. İşte gördünüz Mursi ne duruma geldi. Onun da çevresinde çok polis vardı. Dolayısıyla hiçbiriniz kendinize güvenmeyin" sözleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasında darbe tartışması yaşandı.

Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen yasa teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, "(CHP'nin başında cellatına yaranmak isteyen, her türlü çirkinliği meşru gören birisi var) diyor. Bu cellat kim arkadaşlar? Bir söyleyin. Cellat dedikleri kişi şu, Atatürk 'ü cellat kastediyorlar. Önce sarhoş, şimdi cellat diyorlar. Zannediyor musun ki Tayyip Erdoğan , aldığın 5 bin polis seni koruyacak. İşte gördünüz Mursi ne duruma geldi. Onun da çevresinde çok polis vardı. Dolayısıyla hiçbiriniz kendinize güvenmeyin. Bu memlekette sizin aklınızın ermediği bazı gerçekler var" ifadelerini kullandı.

Genç'in bu sözleri üzerine Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, "TBMM'den darbe çağrısı yapmak yakışıyor mu bu kürsüye? TBMM Başkanlık Divanı olarak her darbe çağrışımı yapan milletvekilini kınıyorum" dedi.

Yakut'un ifadelerinin ardından AKP sıralarından alkış geldi. Sataşma gerekçesiyle söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "darbe yolu göstermeye çalışan bir milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti olduğu iddia edilen CHP'nin içerisine yakışmadığını" söyledi.

Elitaş, "CHP eğer darbelerden sonra iktidara gelme alışkanlığı olmayan bir parti olduğunu iddia ediyorsa bu milletvekilini buradan konuşmaktan men ederdi. Ama anlaşılan aynı kanaatte, aynı fikirdeler" diye konuştu.

Elitaş'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "CHP'nin bütün siyasi yaşamı boyunca darbelere karşı olduğunu" ifade etmesi üzerine AKP sıralarından gülüşmeler geldi. Bunun üzerine CHP ve AKP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Altay, "Grubumuza mensup milletvekilinin (Kamer Genç) bugün Mısır'da yaşanan olaylardan sonra bir Mursi benzetmesi yapması örtüşmemiştir. Türkiye'de bundan sonra hiçbir zaman darbe olmayacaktır" dedi.