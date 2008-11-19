Kamer Genç konuştu, Meclis karıştı

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç dün yine Meclis’i karıştırdı. Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerinde Genç, karar yeter sayısının belirlenmesi için oylama istedi.



Başkanvekili Cenap Gürpınar yeterli milletvekilinin salonda bulunduğunu söylemesine rağmen yine Genç’in itirazıyla karşılaştı. Gürpınar, bu kez elektronik oylamayla sayım yaptı. Başkanın yöntemini eleştirmek için söz alan Genç, başta Başbakan olmak üzere AKP’li milletvekillerini sert dille eleştirdi.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da söz alarak Genç’in milletvekillerini iş takipçiliği ile suçlayarak iftira attığını söyledi. Elitaş, içtüzüğe göre böyle davranan milletvekilini salondan dışarıya çıkarılması gerektiğini belirterek "İçtüzüğü uygulamanızı istirham ediyorum" dedi.



İki tarafın da eleştirisine hedef olan Gürpınar, Elitaş’a "Dediğiniz maddeleri uygulamaya kalksam Genç’in burada hiç oturmaması lazım. Bunu yapmak istemiyorum" karşılığını verdi. Genç’e ise "En fazla konuşan milletvekilisiniz. 425 defa konuşmuşsunuz, hala şikayet ediyorsunuz" diye seslendi. Genç’in itirazlarını sürdürmesi üzerine Gürpınar, sesi titreyerek ve ağlamaklı bir şekilde, "Meclis’in terbiyesini bozdun. Ayıp, milletin yüzüne bakmaya utanıyorum" dedi.

