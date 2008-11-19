T24 LogoT24 Logo
Politika

Kamer Genç konuştu, Meclis karıştı

Kamer Genç, Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerinde, karar yeter sayısının belirlenmesi için oylama istedi.

19 Kasım 2008 02:00

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç dün yine Meclis’i karıştırdı. Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerinde Genç, karar yeter sayısının belirlenmesi için oylama istedi.

Başkanvekili Cenap Gürpınar yeterli milletvekilinin salonda bulunduğunu söylemesine rağmen yine Genç’in itirazıyla karşılaştı. Gürpınar, bu kez elektronik oylamayla sayım yaptı. Başkanın yöntemini eleştirmek için söz alan Genç, başta Başbakan olmak üzere AKP’li milletvekillerini sert dille eleştirdi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da söz alarak Genç’in milletvekillerini iş takipçiliği ile suçlayarak iftira attığını söyledi. Elitaş, içtüzüğe göre böyle davranan milletvekilini salondan dışarıya çıkarılması gerektiğini belirterek "İçtüzüğü uygulamanızı istirham ediyorum" dedi.

İki tarafın da eleştirisine hedef olan Gürpınar, Elitaş’a "Dediğiniz maddeleri uygulamaya kalksam Genç’in burada hiç oturmaması lazım. Bunu yapmak istemiyorum" karşılığını verdi. Genç’e ise "En fazla konuşan milletvekilisiniz. 425 defa konuşmuşsunuz, hala şikayet ediyorsunuz" diye seslendi. Genç’in itirazlarını sürdürmesi üzerine Gürpınar, sesi titreyerek ve ağlamaklı bir şekilde, "Meclis’in terbiyesini bozdun. Ayıp, milletin yüzüne bakmaya utanıyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24