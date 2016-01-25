Kamer Genç, son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Kamer Genç için Tunceli'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Nazimiye Cemevi'nde alınan helallik sonrası Kamer Genç'in cenazesi toprağa verilmek üzere Nazimiye İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ramazan Köyü'ne götürülerek babasının yanına defnedildi.

75 yaşında hayatını kaybeden Kamer Genç’in cemevinde düzenlenen cenaze törenine, Genç’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Vali Osman Kaymak, Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul, partililer ve sevenleri katıldı. Kentte, etkili olan kar yağışına rağmen cenaze törenine yoğun ilgi olduğu görüldü.

Kamer Genç, yaklaşık bir yıldır pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Genç, geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşında hayatını kaybeden Kamer Genç için ilk tören dün İstanbul’daki Kartal Cemevi’nde düzenlendi. Kamer Genç’in cenazesi, daha sonra vasiyeti üzerine, defnedilmek üzere memleketi Tunceli’ye getirildi.

Genç’in cenazesi, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarıldı. Yapılan cenaze töreninin ardından Genç’in cenazesi, Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü’nde babasının yanına defnedildi.

Kamer Genç kimdir?

1940'da Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. Fakir bir Alevî ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kamer Genç'in babası Ali Genç yazları İstanbul Silahtarağa'da amelelik yapmaktaydı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'da Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi. Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandanda babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından yaşamını yitirdi. 1966'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı.

1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazandı. 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi. 1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi. Ama Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi. 1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 şeçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmiştir. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri dönmüştür.

1966'da Danıştay sınavını kazanınca köyüne dönerek, ilkokuldan beri tanıdığı ve Tunceli Lisesi'nde beraber okuduğu Sevim Genç'i ailesinden istetti; Sevim Genç'in babası durumu olumsuz karşıladı. Ankara Solfasol köyündeöğretmenlik yapmakta olan Sevim Genç, babasının olumsuz görüşlerine karşın Kamer Genç'in evlilik teklifini kabul etti. 1967 yılında evlendiler. Seçkin ve Seçil isimli iki çocukları oldu. İyi düzeyde Fransızca bilmekteydi.

Bir süre pankreas kanseri tedavisi gören Tunceli eski milletvekili Kamer Genç 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.