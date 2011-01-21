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Politika

KAMER GENÇ BYPASS AMELİYATI OLDU ANKARA (A.A)

21 Ocak 2011 18:25

-KAMER GENÇ BYPASS AMELİYATI OLDU ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, bypass ameliyatı oldu. Kamer Genç, dün Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi'ne anjiyo olmak için gitti. Yapılan anjiyo neticesinde Genç'in acil bypass ameliyatına alınmasına karar verildi. Genç'in ameliyatına giren Doktor Prof. Dr. Harun Tatar verdiği bilgide, ''Sayın Genç dün hastanemizde anjiyo oldu. Anjiyo sonucunda acil bypass kararı çıktı ve bugün de bypass ameliyatı oldu'' dedi. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Tatar, Genç'in durumunun iyi olduğunu ifade etti. Tatar, Kamer Genç'in şu anda yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, 5-6 gün sonra hastaneden taburcu edilebileceğini de kaydetti.

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