Kamer Genç beyin kanaması geçirdi

T24

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, beyin kanaması teşhisiyle İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı.CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Hakkı Suha Okay ile bazı partili milletvekilleri, Genç'i ziyaret etti.Haluk Koç, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, Kamer Genç'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelecek hafta çarşamba ya da perşembe günü taburcu edileceğini bildirdi.Koç, Genç'in yaklaşık 2 ay önce koşu sırasında başını ağaç dalına çarparak travma geçirdiğini anlattı.Baş ağrısı nedeniyle bugün hastaneye gelen Genç'in tomografi sonucu beyin zarı ile kafa tası kemiği arasında kan birikmesi oluştuğunun belirlendiğini ifade eden Koç, Genç'in bunun üzerine acilen operasyona alındığını belirtti.Biriken kanın boşaltılmasından sonra yeni kanama olmadığını, bunun kontrolünün yapıldığını kaydeden Koç, ''Şu anda sağlık durumu iyi. Herhangi bir yaşam tehlikesi söz konusu değil. Yani kaldığı yerden çalışmalarına devam edecek'' diye konuştu.Genç'in sevenlerine iyi olduğu haberini vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Koç, Genç'in herkese selam söylediğini bildirdi.Koç, ''Telefonla rahatsız edilmemesi için bütün sevenlerine, ben onun aracılığıyla mesaj veriyorum. Bir kere daha söylüyorum. Sayın Kamer Genç son derece sağlıklı, iyi. Çarşamba ya da perşembe günü taburcu edilecek konumda'' şeklinde konuştu.