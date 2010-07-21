Kamer Genç Başbakanlık önüne çelenk koymaya çalıştı

T24-

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in aracı, Başbakanlığın Vekaletler Caddesi'ndeki girişinde Başbakanlık korumaları tarafından durduruldu. Kamer Genç, korumalara içeri girmek istediğini ve çelenk bırakacağını ifade ettiği sırada, bir görevli aracın bagajındaki siyah çelengi alarak binaya götürdü.

Çelengin alınması üzerine Genç, korumalara, ''Ne karışıyorsunuz, çelengi getireceksiniz. Çelenk gelmeden ben buradan gitmem'' diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra yürüyerek, Başbakanlık binasının önüne gelen Genç, çelengin getirilmesi isteğini yineledi. Başbakanlık korumalarıyla burada bir süre görüşen Genç, ayrılırken basın mensuplarına, Tunceli'de depremden etkilenen insanların ıstıraplarını dile getirmek için çelengi getirdiğini söyledi ve ''Bakın görevli aldı, kaçtı. Böyle korumayla olmaz ki bu işler. Bir milletvekili susturulursa bu memlekette herkes susturulmuş oluyor'' dedi. Başbakanlık korumaları ile görüntü almak isteyen basın mensupları arasında yaşanan itişmeye de tepki gösteren Genç, ''Niye bu insanları itiyorsunuz? Çekilin, ben gidiyorum. Karışmayın'' diye konuştu.

Genç, ''Bir milletvekiline karşı çelengi alıp kaçırmak olur mu? Bu eşkıyalık. Bunun hesabını Meclis'te soracağım. Bir bakacağım o depremde zarar gören insanlara el uzatılmazsa daha başka eylemler koyacağım'' dedi.

Kamer Genç, bir gazetecinin, çelenk bırakma girişiminden CHP yönetiminin bilgisi olup olmadığına ilişkin sorusuna da ''Grup başkanvekiline söyledim'' yanıtını verdi.



