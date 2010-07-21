Kamer Genç Başbakanlık önüne çelenk koymaya çalıştı

T24- CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in aracı,
Başbakanlığın Vekaletler Caddesi'ndeki girişinde Başbakanlık korumaları
tarafından durduruldu. Kamer Genç, korumalara içeri girmek istediğini
ve çelenk bırakacağını ifade ettiği sırada, bir görevli aracın
bagajındaki siyah çelengi alarak binaya götürdü.
Çelengin
alınması üzerine Genç, korumalara, ''Ne karışıyorsunuz, çelengi
getireceksiniz. Çelenk gelmeden ben buradan gitmem'' diyerek tepki
gösterdi.
Daha
sonra yürüyerek, Başbakanlık binasının önüne gelen Genç, çelengin
getirilmesi isteğini yineledi. Başbakanlık korumalarıyla burada bir
süre görüşen Genç, ayrılırken basın mensuplarına, Tunceli'de depremden
etkilenen insanların ıstıraplarını dile getirmek için çelengi
getirdiğini söyledi ve ''Bakın görevli aldı, kaçtı. Böyle korumayla
olmaz ki bu işler. Bir milletvekili susturulursa bu memlekette herkes
susturulmuş oluyor'' dedi. Başbakanlık korumaları ile görüntü almak
isteyen basın mensupları arasında yaşanan itişmeye de tepki gösteren
Genç, ''Niye bu insanları itiyorsunuz? Çekilin, ben gidiyorum.
Karışmayın'' diye konuştu.
Genç,
''Bir milletvekiline karşı çelengi alıp kaçırmak olur mu? Bu eşkıyalık.
Bunun hesabını Meclis'te soracağım. Bir bakacağım o depremde zarar
gören insanlara el uzatılmazsa daha başka eylemler koyacağım'' dedi.
Kamer
Genç, bir gazetecinin, çelenk bırakma girişiminden CHP yönetiminin
bilgisi olup olmadığına ilişkin sorusuna da ''Grup başkanvekiline
söyledim'' yanıtını verdi.