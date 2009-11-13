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Politika

Kamer Genç AKP'ye meydan okudu!

Genç, 'Yiğitseniz, Kızılay'da, Van'da, Muş'ta ben de siz de tek başımıza gezelim, var mısınız?' diye seslendi.

13 Kasım 2009 02:00

AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in, ''Yiğitseniz, İstanbul, Van, Diyarbakır, Muş'ta tek başımıza gezelim, var mısınız?'' çağrısına, ''Biz varız. Bütün arkadaşlarım, istediğiniz her yere gitmeye hazır'' diye karşılık verdi.

Genel Kurul'da, Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onaylayan Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde söz alan Genç, Başbakan Erdoğan'ın 500 polisle gezdiğini, devletin uçağını kullandığını ileri sürdü.

Genç, iktidar sıralarına, ''Yiğitseniz, Kızılay'da, İstanbul'da, Van'da, Diyarbakır'da, Muş'ta ben de siz de tek başımıza gezelim, var mısınız?'' diye seslendi.

Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Erdoğan'ın, Türkiye'nin her iline, ilçesine, kasabasına Başbakan sıfatıyla gittiğini belirterek, ''Elbette ki korunacaktır. Eğer siz, korumasız olmuyor diye ülkenin çeşitli yerlerine gidemiyorsanız, o sizin sorununuzdur.

Demek ki korktuğunuz bir şey var. Biz milletvekilleri olarak, bu ülkenin her iline, ilçesine, köşesine, sokağına tek başımıza gidebilme cesareti gösterebiliyoruz. Buyurun siz de gösterin. Bizi davet ettiniz, biz varız. Bütün arkadaşlarım, istediğiniz her yere gitmeye hazırdır'' diye konuştu.

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