Kamer Genç AK Parti'nin kapatılmasını istedi

T24 - CHP Tunceli Milletvekili Genç, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da yaptığı konuşmayı gerekçe göstererek, AK Parti hakkında kapatma davası açılması için suç duyurusunda bulundu.



Mısır gezisinde, bu ülkeye laik bir anayasa tavsiyesinde bulunan Erdoğan, özel bir televizyon kanalındaki konuşmasında şunları söylemişti:



"Türkiye’de anayasa laikliği, devletin her dine eşit mesafede olması olarak tanımlar. Laiklik kesinlikle ateizm değildir. Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak Müslümanım ama laik değilim. Fakat laik bir ülkenin başbakanıyım. Laik bir rejimde insanların dindar olma ya da olmama özgürlüğü vardır."



Bu sözleri dayanak gösteren CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, AK Parti hakkında kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Kamer Genç'in, Başsavcılığa verdiği dilekçede, Anayasa Mahkemesinin, daha önce AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada, bu partinin ''Demokratik laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı olduğuna'' karar verdiği, ancak partiyi kapatmadığı anımsatıldı.





Dilekçede, şöyle denildi:



''Anayasanın 68. Maddesinde; siyasal partilerin tüzük ve programları ile eylemlerinin demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olmayacağı belirtilmiş, ayrıca Siyasi Partiler Yasasının 78, 84, 88. maddelerinde bu hükme paralel yasaklamalar öngörülmüştür. Bu yasaklamaya aykırı hareket eden siyasi partilerin kapatılacağı aynı yasada hükme bağlanmıştır.



Diğer taraftan, Anayasanın 68. maddesinde de siyasi partilerin kapatılmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı kapatma davası üzerine Anayasa Mahkemesince karar verileceği ayrıca belirtilmiştir. Halen iktidarda olan AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır gezisinde yaptığı konuşmada 'kendisinin laik olmadığı, Müslüman olduğunu, ancak laik bir devletin Başbakanlığını yaptığını' belirtmiştir. Bu söylemle adı geçen devleti laiklik ilkesiyle değil, İslamcı bir anlayışla yönettiğini ilan etmiştir.



Laik olmayan bir kişinin, devleti laiklik ilkesine bağlı olarak yönetmesi olanaksızdır. Tayyip Erdoğan'ın bu beyanı ayrıca; Anayasanın 24/4 maddesinde belirtilen 'Kimse, Devletin, Sosyal, Ekonomik, Siyasi veya Hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla her ne olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz' ilkesine de aykırıdır.



Diğer taraftan daha önce AKP'nin kapatılmasına ilişkin olarak açılan davada, Anayasa Mahkemesi bu partinin demokratik laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerinin odağı olduğuna karar vermiş olmakla beraber partiyi kapatmamıştır.



Ancak adı geçen partinin genel başkanı ve yönetimi laik Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırarak devleti İslamcı bir yapıya dönüştürmeye yönelik her türlü eylem ve işlemler yapmaya devam etmektedir. Açıklanan nedenlerle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine kapatma davası açılmasını arz ederim.''