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Sağlık

Kambur oturmak libidoyu azaltıyor

Health Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kambur oturmak libidoyu azaltıyor, depresyona yol açıyor

20 Eylül 2014 19:14

Yeni Zelanda’da bulunan Chartered Society of Physiotherapists’in (CSP) yaptığı bir araştırmada, kambur oturmanın libidoyu azalttığı, kişileri sinirli yaptığı ve depresyona yol açtığı ortaya çıktı. Araştırmada, kambur oturan kişilerin olumsuz kelimeleri daha fazla kullandığı bulgusuna da ulaşıldı. 

Araştırmaya ilişkin Daily Mail gazetesine değerlendirmede bulunan CSP sözcüsü Sammy Margo, “Dik durmamanın yol açtığı sağlık problemlerinin yanı sıra, kambur durmak karın bölgesini sıkıştırıyor ve bölgeye giden oksijen ve besinleri azaltıyor. Bu da sindirime zarar veriyor, uyuşukluğa ve tembelliğe yol açıyor. Bunların haricinde, kambur durunca yüzeysel solunum meydana geliyor. Bu olduğunda vücut kendisinin saldırı altında olduğunu düşünüyor ve stres başlıyor. Stres de enerji seviyesini düşürüyor ve uykusuzluğa neden oluyor” ifadelerini kullandı.

74 kişiyle yapılan araştırmaya katılanlara, araştırmanın oturuş şekliyle bağlantısı olduğu söylenmedi. Katılımcıların masa başında kitap okumasını isteyen uzmanlar, düzenli olarak nabız ve tansiyon ölçtü. Araştırma, Health Psychology dergisinde yayımlandı.

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