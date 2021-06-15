Kambur balinanın tümüyle yuttuğu adam mucizevi şekilde kurtuldu: "30-40 saniye içinde kaldım"

ABD'de bir kambur balina, ıstakoz avına çıkan Michael Packard'ı tamamen yuttu. Kendini balinanın içinde bulan Packard, mucizevi bir şekilde kurtuldu.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Provincetown'un Herring Cove Plajı'nda ıstakoz avına çıkan Michael Packard, kambur balina tarafından yutuldu.

Mucizevi şekilde kurtulan Packard, yaşadıklarını şöyle anlattı "Aniden dev bir dürtülme hissettim ve sonrası tamamen karanlıktı. Hareketlerimi hissedebiliyorum ve aynı zamanda balinanın ağzı içindeki kasları sıkıştırdığını da hissediyordum"

Yutulduğunu fark ettiğini söyleyen Packard önce bir büyük beyaz köpekbalığı olduğunu sandı. Yaklaşık 30-40 saniye balinanın içinde kaldığını söyleyen Packard, "Buradan çıkmamın şansı yok, bittim, öldüm diye düşündüm" dedi.

Packard, kurtulduğu anları da şöyle anlattı: "Aniden balina yüzeye çıktı ve kafasını sallamaya başladı. Ağzından havaya doğru fırladım ve suya indim. İnanamıyorum"

Packard'ın mürettebatı, balinanın onu ağzından çıkardığı anı gördü ve arkadaşlarını sudan kurtardı.

Packard, olaydan yalnızca birkaç yara alarak kurtuldu.

Kambur balinalar üzerinde uzmanlaşan Jooke Robbins, yaşananın balina için de bir kaza olduğunu söyledi. Robbins, kambur balinaların agresif hayvanlar olmadığını ve insan yemediğini söyledi.