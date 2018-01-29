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Dünya
Deutsche Welle

Kamboçya'da turistler "pornografik" danstan tutuklandı

Doğu Asya ülkesi Kamboçya'da 10 yabancı turist, ünlü bir tapınak yakınlarında “pornografik dans” ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Suçlamaları reddeden turistler 12 aya kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

29 Ocak 2018 22:58

Kamboçya'nın Angkor Wat tapınağı yakınlarındaki bir parti sırasında çekilen "pornografik dans” fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine polis 10 turisti tutukladı.

Tapınağın bulunduğu Siem Reap kasabasında geçen Perşembe günü çeşitli barlarda eğlendikten sonra kiralık bir villada partiye devam eden turistlerin bulunduğu mekânı basan polis, yaklaşık 90 kişiyi "pornografik dans” ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan turistlerin çoğu serbest bırakılırken beş İngiltere, iki Kanada, birer de Norveç, Hollanda ve Yeni Zelanda vatandaşı "Kamboçya kültürüne ters düşen bir şekilde hareket ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı. Bu kişiler, suçlu bulunurlarsa 12 aya kadar hapis cezasına çaptırılabilirler.

Suçlamaları reddettiler

Mahkemeye çıkarılan tutuklular savcıya verdikleri ifadede suçlamaları reddederken, bölge mahkemesinin savcısı Samrith Sokhon "Yasaları ihlal ettiklerine dair yeterince delil bulunuyor ve dolayısıyla suçlamalarla yüzleşmeliler” ifadesini kullandı.

Turist ve yabancı çalışanlardan oluşan grubun bar eğlencesinden sonra gittikleri kiralık villada çeşitli seks pozisyonlarını çağrıştıran bir şekilde dans etmeleri sosyal medyada paylaşılması, son dönemlerde artan çıplaklık içeren ve "uygunsuz” davranışlara karşı tetikte olan polisin harekete geçmesine yol açmıştı.

Yerel bir gazetenin polis raporuna dayandırdığı haberine göre, yabancı turistler tarafından kiralanan villa içki içmek ve "seksi porno dansları” sergilemek için kullanılıyor. Habere göre katılımcılar girişte "10-15 dolar ücret ödüyor.”

Tutukluların hâkim önüne ne zaman çıkacakları henüz belli olmamakla birlikte, İngiliz the Guardian gazetesinin haberine göre 10 turist altı aya kadar mahkemeye çıkmadan tutulabilir.

Giyim kuşama müdahale

Kamboçya'da son yıllarda vücudunu "fazlaca" sergileyen turistlere karşı yetkililer giderek daha fazla müdahalede bulunuyor.

2015 yılında Angkor Wat tapınağında çıplak poz veren beş yabancı turist yakalanıp sınır dışı edilmişti. O tarihten beri vücut hatlarını sergileyen kıyafetlerle tapınak alanına giriş yasaklandı.

Ülkenin en popüler turist güzergâhı olan Angkor Wat'ı her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

AP/dpa/AFP,ÇÖ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Doğu AsyaKamboçyaAngkor WatSiem ReapPerşembeKanadaNorveç HollandaYeni ZelandaSamrith SokhonGuardianDeutsche Welle Türkçe

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