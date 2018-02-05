Kamboçya'da hidroelektrik santrali taştı, köyleri sel bastı

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – Kamboçya\'da aşırı yağışlara bağlı olarak bir hidroelektrik santralinin taşması sonucu meydana gelen sellerde birçok köy sular altında kaldı.

Kaliforniya merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan International Rivers’a göre, geçen Kasım ayında faaliyete geçtiğinden bu yana su düzeyinin kademeli olarak yükseldiği barajın taşması sunucunda, çevredeki köylerde ev ve tarlaların yanında balıkçılık alanları da etkilendi.

Çin\'in Hydrolancang Uluslararası Enerji Şirketi ve Kamboçya Kraliyet Grubu arasındaki ortak bir girişim olan 400 megavat gücündeki hidroelektrik santralının barajı yaklaşık 75 metre yüksekliğinde ve beş kilometre uzunluğunda bulunuyor.

Bölge sakinlerinden Bong Kheun, Washington merkezli kuruluş Earth Rights International’a, yaşadığı köydeki su düzeyinin çok yüksek olduğunu ve eşyalarını toplamak için evini dahi bulamadığını söyledi.

Kheun, \"Sular altında kalan evimi ve köyümü gördüğümde gözlerimde gözyaşı vardı. Köyümün su basmadan önceki halini düşündüğümde, o zamanlara geri dönmeyi çok istiyorum” dedi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kamboçya\'nın giderek artan enerji talebini karşılayacak yatırımlar yapması gerektiğini söyleyerek, taşkın yaşanan barajı eleştirenleri \"radikal\" olarak nitelendirdi.

International Rivers, çoğunlukla bölgenin yerli ve etnik azınlık grupları olmak üzere, 5 bin kişinin bu proje yüzünden yerinden olduğunu tahmin ediyor.

Çevredeki köylerden yüzlerce aile, hükümet görevlileri tarafından yeni yerleşim yerlerine yönlendirildi.

Stung Treng eyalet sözcüsü, sellerin beklendiğini ve köylülerin yeniden yerleşim ve tazminat konusunda yetkililere ulaşabileceğini söyledi. (Fotoğraflı)