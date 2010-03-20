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Yaşam

Kamboçya'da 'Güney Koreli damat' yasağı

Kamboçya, insan kaçakçılığı endişeleri nedeniyle, kadınların Güney Koreli erkeklerle evlenmelerini geçici olarak yasakladı.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Kamboçya, insan kaçakçılığıyla ilgili endişeler nedeniyle, vatandaşı kadınların Güney Koreli erkeklerle evlenmelerini geçici olarak yasakladı.

Hükümet sözcüsü Koy Kuong, yasak kararının, Kamboçya polisinin, Güney Koreli erkeklerle evlenmek için para ödeyen, kırsal kesimlerde yaşayan 25 genç kızın aklını çelen bir kadını tutuklaması üzerine alındığını söyledi.

Kuong, kadının 10 yıl hapse mahkum olduğunu belirterek, olayı "kadın ve çocuk kaçakçılığı eylemi" olarak nitelendirdi.  

Sözcü, Güney Kore'nin Phnom Penh Büyükelçiliğinin 5 Martta geçici yasakla ilgili olarak bilgilendirildiğini ifade ederken, yasağın ne zaman kaldırılacağı konusunda ise bilgi verilmedi. 

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