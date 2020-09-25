Kamboçya'da mayın tespit eden sıçana 'hayat kurtaran cesareti' için altın madalya

Kamboçya'da bir Afrika cırlak sıçanına bir arazideki kara mayınlarını bulduğu için 'hayat kurtaran cesareti ve görevine olan bağlılığı' şerefine altın madalya takıldı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Kamboçya'da 39 kara mayını bulan 'Magawa' isimli Afrika cırlak sıçanı, 'Kahraman Sıçan' olarak adlandırıldı. Magawa'ya 'hayat kurtaran cesareti ve görevine bağlılığı' nedeniyle küçük bir altın madalya takıldı.

Magawa, Belçika merkezli yardım kuruluşu APOPO tarafından mayın bulmak konusunda eğitiliyordu. Sıçan, eğitiminin başından bu yana 39 mayın tespit etti ve yaklaşık 141 bin metre kare alanı temizledi.