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Dünya

Kamboçya ABD'yle askeri işbirliğini sonlandırdı

Kamboçya ABD ile uluslararası askeri işbirliği programlarını durdurdu

13 Ağustos 2013 03:55

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'nın ABD ve diğer ülkelerle uluslararası askeri işbirliği programlarını durdurduğunu bildirdi. 
Bakanlık sözcüsü Marie Harf, Kamboçya Savunma Bakanlığının uluslararası askeri işbirliği programlarını iptal ettiğini veya ertelediğini söyledi. 
Harf, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, Kamboçya'nın bu hamlesinin nedeni henüz bilinmiyor. 
Amerikalı yetkililerin, bu ülkede geçen ay gerçekleşen seçimlerin özgür ve adil bir ortamda yapılmadığının belirlenmesi halinde, doğrudan yardımları azaltma çağrısında bulunduğu biliniyor. 

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