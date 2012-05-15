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Yaşam

'Kamberler Tarihi Parkı'ndaki padişah heykellerini çaldılar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008'de Bursa'da açılan 'Kamberler Tarihi Parkı', uzun süre ayakta kalamadı.

15 Mayıs 2012 06:51

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008'de Bursa'da açılan 'Kamberler Tarihi Parkı', uzun süre ayakta kalamadı.
 

Zaman'dan Adem Elitok'un haberine göre, Osmangazi Belediyesi tarafından cazibe merkezine dönüştürülen park adeta talan edildi. Bursa'da defnedilen Osmanlı padişahlarının heykelleri, biri hariç tamamen çalındı. Mermer sütunları kırıldı, padişahların hayatlarını anlatan mermer yazıtlar parçalandı.

Bursa'da Roman vatandaşların ikamet ettiği Kamberler Mahallesi, çöplük görüntüsünden kurtarılarak parka dönüştürülmüştü. Belediye, bu park için bölgedeki 370 binayı kamulaştırıp yıkarak 40 milyon TL'ye yakın masraf yapmıştı.

Parkın kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğraması çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Sandalcı, belediyeye eserleri tekrar yapma ve korunması için güvenlik bulundurma çağrısında bulunuyor.

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