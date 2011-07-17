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Politika

KAMALAK: BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİ İSLAM'DIR ANKARA (A.A)

17 Temmuz 2011 17:23

-KAMALAK: BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİ İSLAM'DIR ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, terörü Saadet Partisi dışında bir partinin önleyemeyeceğini savunarak, ''Terörü önleyebilmek için öncelikle terörü besleyen sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Milletin ortak değerlerini ortaya çıkarmanız gerekiyor. Herkes duysun, herkes bilsin ki, bu milletin ortak değeri İslam'dır'' dedi. Saadet Partisinin 4. Olağan Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Divan başkanlığını Yasin Hatipoğlu'nun yaptığı kongreye, iktidar ve muhalefet partilerinden bazı temsilciler de katıldı.  Kamalak, kongrenin açılışında, 20 Temmuz'da Saadet Partisinin 10. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını, Milli Görüş'ü ikinci 40 yılına taşıyacak kadroları seçmek için toplandıklarını söyledi.  Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğunu, tarımın çöktüğünü, hayvancılığın öldürüldüğünü ileri süren Kamalak, ''Bu böyle gidemez. Bozuk düzeni düzeltmek sizlere düşüyor. Bütün Milli Görüşçüleri, Saadet'e çağırıyoruz. Saadet, bu ülkenin sigortasıdır. Meclisin sigortasıdır'' dedi. Türkiye'de 1984'ten 2009'a kadar terör nedeniyle 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğine işaret eden Kamalak, ''Ölen de öldüren de şehit de katil de bu ülkenin evlatları. Bunları bizim dışımızdaki herhangi bir parti önleyemez'' diye konuştu. Milli eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Kamalak, ''Bugünkü eğitim sistemi ancak ve ancak milli piyango kadar millidir, daha fazla değil. Milletimizin manevi değerlerine yer vermeyen, manadan yoksun, idealsiz bir eğitim sistemi. Terörü besleyen en önemli nedenlerden biri de bu materyalist eğitim sistemidir. Eğitim sistemimizde sevap ve günah kavramlarına yer yoktur. Terörü önleyen yol, dağlardan değil, okuldan geçer'' dedi. Kongrenin yapıldığı salona, eski Genel Başkan merhum Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarının yanı sıra ''Savaş değil, barış'', ''Çifte standart değil, adalet'', ''Yeniden büyük Türkiye'' yazılı afişler asıldı. Partililer, sık sık ''Mücahit Erbakan, Kamalak Başbakan'', ''Hoca'ya sadakat şerefimizdir'' şeklinde sloganlar attı. Kongre salonunda iki partilinin kırmızı ve lacivert renklerde üzerinde Osmanlı turası bulunan kavuk ve kaftan giydikleri görüldü. Genel Başkan Mustafa Kamalak'ın tek aday olduğu Kongrede, genel başkanlık, Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.  Kongreye Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Erbakan ailesinin katılmaması dikkati çekti.

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