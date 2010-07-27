-KAMALAK: OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN SÜREÇ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Saadet Partisi kurucularından Mustafa Kamalak, ''Olağanüstü kongre için bugünden itibaren süreç başlamıştır'' dedi. Parti kurucularından Kamalak ve Temel Karamollaoğlu ile kongre delegesi Hasan Bitmez, olağanüstü kongre talebini içeren dilekçeleri Saadet Parti Genel Merkezi'ne verdi. Yaklaşık yarım saat kaldığı parti genel merkezi binasından ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Kamalak, toplam 650 delegenin olağanüstü kongre talebini içeren dilekçeyi partinin özel kalemine sunduklarını bildirdi. Kamalak, ''650 dilekçe var. Genel Merkez'e de sanıyorum 150 civarında dilekçe gelmişti. Bu durumda aşağı yukarı 700-800 civarında delege olağanüstü kongre talep ediyor'' diye konuştu. Talep dilekçesinin Noter tasdikli olduğunu belirten Kamalak, kanuna göre, olağanüstü kongre için delegelerin 5'te 1'inin oyunun yeterli olduğunu söyledi. Kamalak, ''Makul bir süre... Bu makul süre nihayet bir ayı aşmayan bir süredir. Çünkü kanuna göre seçim kuruluna 15 gün önceden müracaat etmek gerekiyor. Bugünden itibaren süreç başlamıştır. Gündemi ve kongrenin yapılacağı yeri belirlemek Genel İdare Kurulu'na (GİK) aittir'' dedi. Bir gazetecinin ''Bir anlaşma olabilir mi?'' sorusu üzerine Kamalak, ''Ümidimiz odur, tabi olması lazım'' diye konuştu. Kamalak, ''Tek genel başkan adayı ile olağanüstü kongreye gidilebilir mi?'' sorusunu, ''Şüphesiz tabi'' şeklinde yanıtladı. ''Numan Kurtulmuş yeniden Genel Başkan adayı olarak gösterilir mi?'' sorusuna Kamalak, ''Partimizin yetkili organları var. Biliyorsunuz delegelerin genel başkanı önermesi lazım'' yanıtını verdi. Kamalak, bir başka soru üzerine de parti tüzüğünün değil, Siyasi Partiler Kanunun önemli olduğuna işaret etti. Kamalak, ''Tüzük, kanuna aykırı olamaz'' dedi. ''Partide bir bölünme söz konusu olabilir mi?'' sorusunu ise Kamalak, ''Sanmam. Hatta Türkiye'deki bölünmeyi biz önleriz. Bölünmeyiz biz'' cevabını verdi.