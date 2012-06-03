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Politika

Kamalak: Kürtajdan önce zinayı yasaklayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen, Merkez İlçe Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

03 Haziran 2012 17:45

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Zina serbest, kürtajı yasaklıyorlar. İçki serbest, sarhoş olmak yasak. İçkiyi ve zinayı yasaklarsan sorun biter” dedi.

Kürtaj tartışmalarına değinen Kamalak, şöyle konuştu:
 
“Bu ülkede zina serbest bırakılmış. Zina serbest, kürtajı yasaklıyorlar. Asıl sebep zinadır. İçki serbest, sarhoş olmak yasak. Ortada bir terslik yok mu? Değerli kardeşlerim içkiyi kaldırırsan sorun biter. Zinayı yasaklarsan, kürtaj büyük bir ihtimalle kendiliğinden biter. Sebebe bakmıyorlar sonucu yasaklıyorlar.
 
Efendim şunu söylüyorlar, 'iktidardakiler sizin kardeşleriniz. Onlar da hocanın öğrencileridir.' Evet kardeş olmak, kardeşlerin aynı şekilde düşünmesidir, aynı şekilde hareket etmesidir. Habil ile Kabil de kardeş değil miydi? Her ikisi de Hz. Adem'in çocukları değil miydi? Biri katil, biri cennetlik.''

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