Kamalak: Fazilet Partisi'ni AK Parti'yi kuranlar kapattırdı

Saadet Partisi Genelbaşkanı Mustafa Kamalak, “4 partimiz kapatıldı” diyen AKP’lilere tepki gösterdi ve “Milli Görüş’ün 4’üncü partisi olan Fazilet Partisi’ni Ak Parti’nin kurucusu arkadaşlar kapattırdı” dedi.

Kamalak “111 milletvekilimiz vardı Ak Parti’nin kurucusu arkadaşlar partinin yarısı Fazilet’in kapatılmasını önleyecek anayasa değişikliğini engelledi” diye konuştu.

Kamalak; AKP yöneticilerinin Milli Görüş’ü "4 partimiz kapatıldı" diyerek sahiplenmeye kalkmasına da tepki gösterdi ve “Merhum Erbakan Hoca 17 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi Genelbaşkanlığına seçildiğinde salona yöneldi işaret parmağıyla salonu gösterdi “Milli Görüş’ün tek temsilcisi var o da Saadet Partisi’dir birileri çıkıp da biz de Milli Görüşçüyüz diyecek olursa o ancak palyalçoluk yapmış olur, Erbakan Hoca’nın ifadesiyle palyalçoluk yapıyorlar” dedi.

Milli İttifak liderleri Samanyolu Haber Tv’de Abdullah Abdulkadiroğlu’nun sorularını cevapladı. Kamalak, “Evet 4 partimiz kapatıldı. Ama dördüncü partimizi Fazilet Partimizi gerçekte Ak Parti’nin kurucuları kapattırdı. Resmiyette Anayasa Mahkemesi kapatmış oldu ama gerçekte Ak Parti’nin kurucu üyeleri milletvekilleri kapattı. Fazilet Partisi hakkında kapatma davası açıldığında ben milletvekiliydim, Anayasa komisyonu üyesiydim. Merhum Ecevit ile görüşmeler oldu dendi ki; 'Türkiye partiler mezarlığına dönüştü bunu engellememiz lazım Fazilet Partisinin kapatılmaması lazım' diye ne yapalım ? O zaman Anayasanın 69. Maddesinde değişiklik yapmak gerekiyordu. Anayasanın zaten 15. Ve 38. maddelerine göre bir kimsenin suçlu sayılabilmesi için haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunması lazım. Madem ki parti de bir tüzel kişidir. O halde partinin suçlanabilmesi için onun adına hareket eden kimselerin suçluluğunun sübut bulması gerekir denildi. Anayasanın 69. Maddesinde bu yönde bir değişiklik yapalım diye konuştuk. Ama tek başına bir madde değişikliği uygun düşmez düşüncesiyle bunun yanına birkaç madde ekleyelim denildi. Milletvekillerinin özlük hakları ve Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili 5+5 olması yönünde iki madde eklendi. 3 madde üzerinde anlaştık ve Anayasa komisyonundan geçti. Ancak genel kurula inerken bu referandum ihtimaline karşı halk milletvekillerinin özlük haklarından dolayı tepki gösterebilir diye o madde çıkarıldı. Genel kurula iki madde indi. Biri cumhurbaşkanının görev süresinin 5+5 olması diğeri Fazilet Partisini kurtaracak olan Anayasanın 69. Maddesindeki düzenleme. Bu arkadaşlarımız zaten bir ayrılık rüzgarı esiyor gibiydi parti içerisinde. Bu arkadaşlarımız dediler ki; bu Cumhurbaşkanı Demirel’in görev süresini uzatmak anlamına gelir dediler ve biz yokuz dediler ilk maddeye oy vermediler. Biz 111 kişiydik ama bu arkadaşlar o maddeyi kabul etmeyince ikinci maddeyi oylama sunamadık. Şu an diyorlar ki 4 partimiz kapatıldı. 4. Partiyi siz kapattınız. Şimdi 5. Partimiz diyodr. 5. Parti derken de Ak Parti’yi kastediyorlar. Ak Parti Milli Görüş’ün 5. Partisi değildir. Zaten gömlek çıkarmakla bu yoldan ayrıldıklarını kendileri ifade ediyorlar” diye konuştu.