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Politika

Kamalak: Çözüm sürecini destekliyoruz

Kamalak, "Birileri gibi akil insanlara hakaret etmenin, onları küçük görmenin anlamı yok. Bu kimseye fayda getirmez" ifadesini kullandı

04 Mayıs 2013 15:49

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Kanı durduracak, annelerin göz yaşını dindirecek, her türlü faaliyeti destekliyoruz" dedi.

Kamalak, partisinin İl Başkanları, İl Müfettişleri, İl Sorumluları Toplantısı'nda, Saadet Partisinin Türkiye ve insanlık için kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşananları anımsatan Kamalak, olayları tüm dünyanın izlediğini ve bundan üzüntü duyduklarını, mahçup olduklarını dile getirdi.

Kamalak, kutlamalarda "savaş değil barış" diyen düşüncenin olmaması nedeniyle bunların yaşandığını ileri sürdü.

Çözüm sürecine de değinen Kamalak, "Kanı durduracak, annelerin göz yaşını dindirecek, her türlü faaliyeti destekliyoruz" dedi.

Akil İnsanlar Heyeti'ne de başarılar dileyen Kamalak, "Birileri gibi akil insanlara hakaret etmenin, onları küçük görmenin anlamı yok. Bu kimseye fayda getirmez" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, sürece verdikleri desteğin yanında çözümün adresinin TBMM olması gerektiğini, sağlıklı çözüm için açıklığa kavuşturulması gereken konuların bulunduğunu savundu.

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