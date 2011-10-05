-Kamalak AA'yı ziyaret etti ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ''Bu anayasanın bir virgülünün değişmesi bile milletimizin lehine olacaktır. 17 defa değişmiş ama o ruh, ceberut ruh olduğu gibi duruyor. Bu ruhu değiştirmek lazım'' dedi. Kamalak, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ü ziyaret etti. Öztürk'ü kutlayan Kamalak, görevinin hayırlı olmasını diledi. Öztürk de, Atatürk'ün ''Anadolu Ajansı Türk milletinin sesi olacaktır'' sözünü hatırlatarak, bu prensibi hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Öztürk, ''Siyasi partilerimizle, devletimizin diğer organlarıyla, haber değeri taşıyan her şeyle eşit yakınlıkta bir ilişki kurmak için çaba gösteriyoruz'' dedi. AA muhabirinin yeni anayasa çalışmalarını hatırlatarak, TBMM'de oluşturulan komisyona nasıl katkı vermeyi düşündüklerini sorması üzerine de Kamalak, bu konudaki düşüncelerini dosya halinde TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e sunduklarını söyledi. Anayasa yapımının zor bir süreç olduğunun ve ilk etapta usul probleminin ortadan kaldırılmasının önemini vurguladıklarını dile getiren Kamalak, bunun için de Anayasa'nın 175. maddesinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çektiklerini kaydetti. Kamalak, Çiçek'e ''175. madde eğer dar yorumlanacak olursa bu Meclis'in ancak mevcut anayasayı değiştirme yetkisi vardır. 175. maddeye göre Meclis, sıfırdan bir anayasa yapamaz gibi itirazlarla, problemlerle, engellerle karşılaşılabilir. Yol, süreç uzadıkça da bu problem daha somut olarak ortaya çıkabilir. Madem ki Meclis'teki partiler, bütünüyle anayasanın değişmesini, sıfırdan bir anayasa yapılmasını istiyor, o halde ortada bir ihtilaf yokken muhtemel problem doğurucu engelleri ortadan kaldırmakta fayda var'' dediklerini aktardı. Saadet Partisi olarak anayasanın mutlaka yenilenmesi ve değişmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Kamalak, ''Bu anayasanın bir virgülünün değişmesi bile milletimizin lehine olacaktır. Çünkü ayrıntıya girmek istemiyorum, darbe ürünüdür, vesayet anayasasıdır, yamalı bohçaya dönüşmüştür ama ceberut ruhunu korumaktadır. 17 defa değişmiş ama o ruh, ceberut ruh olduğu gibi duruyor. Bu ruhu değiştirmek lazım. Yeni anayasanın temel felsefesi bu olmalı diye düşünüyorum'' diye konuştu. Anayasanın demokratik olması gereğine işaret eden Kamalak, toplumun her kesiminin ''Bu anayasa benim anayasam'' diyebilmesi gerektiğini kaydetti. Kamalak, ''Anayasa adil olmalıdır. Güçlülerin anayasası değil haklıların anayasası olmalıdır. Özgürlükçü olmalıdır. Bu anlamda da bizim dediğimiz, başta inanç ve fikir özgürlüğünü de teminat altına almalıdır'' dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz da bu görüşlerini yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapacakları görüşmede de dile getireceklerini söyledi.